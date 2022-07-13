Исторический бой и сапсерфинг: в Болгаре представили грантовые проекты

В Болгаре состоялось заседание V Республиканского форума социально ориентированных НКО. Темой обсуждения стали социальные проекты, направленные на патриотическое воспитание молодежи, пишет газета «Новая жизнь».

В заседании приняли участие председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева, глава Спасского района РТ Фаргат Мухаметов, руководители социально-ориентированных НКО и активисты из разных районов Татарстана.

Перед пленарным заседанием участникам семинара показали, как в муниципальном районе реализуются социальные проекты на средства грантов. В лагере «Болгар» зрителям представили историческую реконструкцию боя под Курском, организованную Центром социального проектирования «Доброделание».

Фото: газета «Новая жизнь»

Директор станции детского и юношеского технического творчества «Регата» продемонстрировал гостям реализацию проекта, воспитывающего у молодежи интерес к спорту и здоровому образу жизни, — урок по сапсерфингу.

Также гости посетили памятник Павлу Карпову, установленный на территории кадетской школы, и памятник воинам локальных конфликтов. Оба монумента возведены на грантовые проекты.

«Настоящими, достойными гражданами могут быть только патриоты. Они могут высказывать свое мнение, отмечать какие-то моменты, участвовать в устранении недостатков, не быть равнодушными. Но главное — они любят свою страну, уважают историю, чтут традиции и передают свои знания подрастающему поколению», — отметила Зиля Валеева.

Фото: газета «Новая жизнь»

Фаргат Мухаметов добавил, что патриотическое воспитание способствует развитию духовной культуры, знанию исторического прошлого и традиций родного края. Спасский район принимает участие в грантах с 2014 года и выигрывает их.

«Хочу сказать „спасибо“ обществу инвалидов, обществу пенсионеров, кадетской школе, музею-заповеднику. Все они создают проекты, призванные вырастить из наших детей достойных граждан, привить им с детства правильные интересы, помочь социально интегрироваться детям из социально опасных семей. Это дорогого стоит», — сказал глава района.