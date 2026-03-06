Исторические здания фабрики Алафузова приспособят под жильё

В столице Татарстана разработан проект комплексного обновления территории бывшей фабрики Алафузова. Документ в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу. Концепция предполагает создание международного социально-культурного центра, строительство жилых домов, социальных объектов и общественных пространств.

Обновлённая версия проекта включает реновацию всей промзоны и приспособление части исторических зданий под современные нужды, включая формирование креативного кластера. Значительно увеличены объёмы жилищного строительства: общая площадь жилья составит 146,8 тысячи квадратных метров, количество квартир вырастет до двух тысяч. Ожидаемая численность жителей территории достигнет 5,3 тысячи человек, что на 1,7 тысячи превышает прежние расчёты.

Вдоль старого русла Казанки планируется возвести жилой комплекс из девяти домов с подземным паркингом. Его площадь составит 35,4 тысячи квадратных метров, рассчитан он на 385 квартир и около 1,1 тысячи жителей. Другой этап предусматривает приспособление существующих фабричных зданий под восьмиэтажные жилые дома общей площадью 17,5 тысячи квадратных метров, где смогут проживать 586 человек.

Социальная инфраструктура пополнится школой на 720 мест. Также запланировано обновление нескольких действующих детских садов и реконструкция детсада №6, рассчитанного на 260 воспитанников.

Отдельный блок проекта посвящён общественно-деловой застройке. На участке площадью почти 6 гектаров разместят образовательную гильдию, учебные аудитории, детский центр и пространства для развития креативных индустрий. Рассматривается создание бутик-отеля, апарт-комплекса с внутренним двором, wellness-центра, а также ресторанов, кафе, магазинов и офисов.

В зоне исторической застройки планируется открыть музей в доме Котелова, обустроить сад руин и экспозиционные пространства. Также в проект интегрируют действующий клуб для детей и подростков «Созвездие-Йолдызлык».