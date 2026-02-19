Исторические и научные маршруты предложили включить в Пушкинскую карту

Туристические маршруты, связанные с историей, культурой и научными достижениями регионов, предложили включить в перечень объектов, доступных по Пушкинской карте. С такой инициативой на заседании подгруппы «Социальный туризм» комиссии Госсовета по направлению «Туризм» выступил губернатор Приморского края, председатель профильной комиссии Олег Кожемяко, его слова приводит «ТАСС».

Он отметил, что школьники и молодежь проявляют повышенный интерес к образовательным и патриотическим маршрутам, связанным с историческими и научными событиями. По его мнению, такие направления стоит включить в программу Пушкинской карты. Кожемяко напомнил, что по итогам 2025 года картой воспользовались более 13 млн человек.

Губернатор также обратил внимание, что в ряде регионов действуют собственные аналоги федеральной программы. В качестве примера он привел «Арсеньевскую карту» в Приморье, по которой школьники могут бесплатно посещать учреждения культуры.

По словам Кожемяко, благодаря таким программам дети знакомятся с историей и географией своего края, узнают о символах региона и начинают лучше понимать его особенности. Он считает, что это способствует формированию уважения к малой родине и укреплению патриотических настроений. Председатель комиссии добавил, что у многих субъектов уже накоплен положительный опыт, который следует распространять.