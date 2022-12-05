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Ру Тат
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Путешествия и туризм
5 декабря 2022  16:17
Арсений Каримов

Исторические центры Казани и Елабуги благоустроят за 465 млн рублей

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Казань и Елабуга получили средства на обустройство исторических центров на общую сумму порядка 465 млн рублей. В столице республики будет благоустроена территория Старо-Татарской слободы. Проект будет направлен на то, чтобы она сохранила свою национальную аутентичность. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Предварительные проекты уже есть по обоим городам. Там появятся архитектурная подсветка зданий, малые архитектурные формы под концепцию этих мест, навигационные стенды. Стиль бренда еще будет дорабатываться, но в Старо-Татарской слободе будет однозначно сохранена ее аутентичность», – отметил собеседник.

Что касается исторического центра Елабуги, то там выбрана концепция «города великих». Акцент будет сделан на том, сколько известных людей родилось, выросло или побывало в городе за все время его существования, заключил Иванов.

#Сергей Иванов #старо-татарская слобода #исторический центр города
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