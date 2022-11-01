Сегодня историческая часть казанского зооботсада закрылась до следующей весны. За минувший сезон понаблюдать за животными, обитающими на этой территории, пришли около 100 тысяч человек, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Посмотреть на обитателей зооботсада жители Казани могут в новой части зоопарка «Река Замбези. Африка». Там живут семейство мартышек Бразза, гепарды и львы, бегемотиха Захарья, розовые фламинго, нильский крокодил и многие другие животные.

Сотрудники зоопарка советуют посетителям не проходить мимо пустых на первый взгляд вольеров – их обитатели могли уйти во внутренние помещения и вскоре могут появиться.

Большинство животных наиболее активны в утренние часы – с 8.30 до 11.00, в это время они играют, завтракают и приводят себя в порядок. Посетители зоопарка могут увидеть, как кормят бегемотиху Захарью – обед ей приносят в 14.00.

Напомним, зоопарк работает ежедневно с 8.30 до 17.00 (касса до 16:00). Вход – по билетам.