Историческая часть казанского зооботсада закрылась до следующей весны
Сегодня историческая часть казанского зооботсада закрылась до следующей весны. За минувший сезон понаблюдать за животными, обитающими на этой территории, пришли около 100 тысяч человек, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Посмотреть на обитателей зооботсада жители Казани могут в новой части зоопарка «Река Замбези. Африка». Там живут семейство мартышек Бразза, гепарды и львы, бегемотиха Захарья, розовые фламинго, нильский крокодил и многие другие животные.
Сотрудники зоопарка советуют посетителям не проходить мимо пустых на первый взгляд вольеров – их обитатели могли уйти во внутренние помещения и вскоре могут появиться.
Большинство животных наиболее активны в утренние часы – с 8.30 до 11.00, в это время они играют, завтракают и приводят себя в порядок. Посетители зоопарка могут увидеть, как кормят бегемотиху Захарью – обед ей приносят в 14.00.
Напомним, зоопарк работает ежедневно с 8.30 до 17.00 (касса до 16:00). Вход – по билетам.