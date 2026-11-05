Историческая часть Казанского зооботсада закроется на зиму со следующей недели

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С начала следующей недели, 9 ноября, историческая территория Казанского зооботсада прекратит работу в связи с наступлением зимнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

Эта мера обусловлена естественными биологическими циклами: большинство растений зимой переходят в состояние покоя, а некоторые животные становятся менее активными или впадают в спячку.

В этом году историческая часть зооботсада принимала гостей с 26 апреля. С апреля по ноябрь учреждение посетили около 35 тыс. человек, отмечает пресс-служба мэрии Казани.

Новая часть зооботсада «Река Замбези», где можно увидеть экзотических животных, продолжит работу в зимний период. Посещение доступно ежедневно с 8.30 до 17.00, но вход – только до 16.00.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что самец Ники и самка Мари из Казанского зооботсада по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова отправятся в Московский зоопарк весной следующего года.