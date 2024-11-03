Историческая часть Казанского зооботсада закроется до весны

Историческая часть Казанского зооботсада в этом году будет работать до 10 ноября. Затем она закроется для посещений до весны, сообщили в мэрии столицы РТ.

На это время животные останутся в своих вольерах, уход за ними будет осуществляться в прежнем режиме. При этом их рацион будет более калорийным и дробным, чтобы придать энергии для обогрева. К тому же вольеры утеплены и подготовлены к предстоящим холодам.

Обитателями исторической части являются пятнистые олени, бурые медведи, алтайские маралы, овцы, харзы, рептилии, хищные птицы и другие. Все они приспособлены к холодам. Часть из них, как, например, бурые медведи и еноты-полоскуны, впадают в зимнюю спячку.

Увидеть обитателей этой территории жители и гости города смогут весной. К примеру, в 2024 году ее открыли 26 апреля.

С начала года до 10 октября зоопарк посетили свыше 746 тысяч человек. Новая часть — «Река Замбези. Африка» — продолжит работу и в дальнейшем.