«Истоки взрослых болезней в детстве»: врачи о том, как уберечься от инсульта и инфаркта

Сердечно-сосудистые болезни наиболее распространены сегодня среди неинфекционных патологий

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Среди причин смертности жителей Татарстана сердечно-сосудистые болезни занимают первое место – такие неутешительные данные привела главный кардиолог Минздрава РТ, заместитель главного врача Казанской клинической больницы №7 Зульфия Ким. Именно на эта группа болезней наиболее распространена сегодня среди неинфекционных патологий.

Самые частые проблемы – это артериальная гипертония и атеросклероз. По данным медиков, повышенное давление сегодня у каждого второго россиянина – 53% жителей страны видят на тонометре значения выше 120 на 80.

Совет №1: «Начинайте профилактику с детства»

«Истоки взрослых болезней лежат в детском возрасте», – уверена главный детский кардиолог Минздрава РТ и ПФО, заведующая кафедрой госпитальной педиатрии КГМУ Динара Садыкова.

По ее словам, профилактику сердечно-сосудистых болезней нужно начинать уже в детском возрасте. Исследования говорят, что чаще всего давление скачет в подростковом возрасте и в 30% случаев развитие дальнейших сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить. Динара Садыкова подчеркнула, что такую ситуацию нельзя пускать на самотек. Но спасти ребенка от проблем со здоровьем во взрослом возрасте можно только при участии медиков.

По ее словам Динары Садыковой, профилактику сердечно-сосудистых болезней нужно начинать уже в детском возрасте Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Однако бывают и врожденные болезни.

«В детстве уже возникают такие заболевания, как семейная гиперхолестеринемия, – оно имеет наследственный и врожденный характер. До 2018 года в Республике Татарстан не было детей с таким серьезным заболеванием», – отметила она.

Динара Садыкова напомнила, если у взрослого в возрасте до 50 лет случился инфаркт и у членов семьи обнаружена наследственная гиперхолестеринемия, то в Центре липидологии полностью обследуют их детей.

Врач подчеркнула, что именно с детства нужно приобщать к здоровому образу жизни: правильно питаться, соблюдать режим дня, прививать негативное отношение к вредным привычкам. Учить регулярно посещать врачей – профилактические осмотры у детей проходят ежегодно, во время них ребенку обязательно делают ЭКГ.

«Нужно ограничивать время в гаджетах, в телевизоре, в компьютере – менее двух часов в день. Обязательно надо обращать внимание на полноценный сон. Это большая работа родителей. Именно вы должны отвечать за своих детей. Когда ваш ребенок до двух часов ночи сидит в компьютере, а к восьми утра он должен идти в школу, это обязательно скажется на здоровье. Конечно, адекватный режим дня должны обеспечивать родители», – заключила она.

Детям, которые планируют заниматься спортом, нужно в два раза строже подойти к проверке здоровья Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Совет №2: «В профессиональный спорт – только по справке»

Детский кардиолог подчеркнула, что детям, которые планируют заниматься спортом, нужно в два раза строже подойти к проверке здоровья.

«Многие родители считают, раз их ребенок не жалуется, значит, он здоров и может заниматься любимым видом спорта. И не обязательно проводить дополнительные консультации врача, в том числе детского кардиолога. К сожалению, это не так. Перед любыми занятиями спортом, особенно если родители хотят, чтобы их ребенок занимался профессиональным спортом, обязательно нужно провести исследование», – подчеркнула доктор.

Чтобы избежать серьезных проблем с сердцем, родители юных спортсменов должны быть уверены, что профессиональный спорт их ребенку не навредит.

Самый эффективный способ профилактики болезней сердца и сосудов – это диспансеризация Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Совет №3: «Не забывайте про диспансеризацию»

Врачи уверены, самый эффективный способ профилактики болезней сердца и сосудов – это диспансеризация.

«Это возможность определить различные заболевания, в том числе и сердечно-сосудистые. Самое главное, что мы можем определить факторы риска, когда у человека нет еще никаких жалоб, когда ему кажется, что ему необязательно наблюдаться у врача. Но эти факторы – повышенный уровень холестерина, курение, избыточный вес – составляют сердечно-сосудистый риск. Диспансеризация – это возможность на этапе, когда нет заболевания, сделать так, чтобы у пациента оно не развилось вовсе или развилось гораздо позже, чем предполагалось», – отметила главный специалист по общеврачебной практике Минздрава РТ, доцент кафедры госпитальной терапии КГМУ Люция Фейсханова.

Медики в поликлинике выстроят ту стратегию, которая поможет, как можно дольше оставаться здоровым.

Люция Фейсханова: «Диспансеризация – это возможность на этапе, когда нет заболевания, сделать так, чтобы у пациента оно не развилось вовсе или развилось гораздо позже, чем предполагалось» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Пройти такое обследование можно совершенно бесплатно в поликлинике по месту жительства, даже в субботу и в вечернее время по будням. До 39 лет можно проходить ее раз в три года, после 40 лет – ежегодно. Перечень исследований каждый раз разный.

Главный сердечно-сосудистый хирург Минздрава Татарстана, заведующий отделением Больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов Рамис Якубов рассказал «Татар-информу», что боль и дискомфорт начинаются, когда сосуд сужен на 70%. А до этого организм приспосабливается, сам старается решить проблему – повышает гемоглобин, увеличивает давление, чтобы тот или иной орган получил нормальное количество крови. Но до критического сужения можно и не доводить, для этого необходимо регулярно проверять свое здоровье.

«Мы видим упущенные возможности. Прежде всего, мы стараемся работать в плановой помощи – когда есть выявления. Но половина наших пациентов приходят в неотложном состоянии – они упустили время, упустили методы диагностики. И только их неотложное состояние привело к тому, что они попали к медикам», – отметил хирург.

По данным медиков, повышенное давление сегодня у каждого второго россиянина Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Совет №4: «Обращайте внимание на болезни-спутники»

Главный терапевт Минздрава РТ, проректор, заведующая кафедрой госпитальной терапии КГМУ Диана Абдулганиева напомнила о болезнях-спутниках, которые нередко сопровождают проблемы с сердцем и сосудами.

«В первую очередь это сахарный диабет. Каждый третий пациент с заболеваниями сердечно-сосудистой системы имеет повышенный уровень глюкозы или уже сформированный сахарный диабет», – отметила Диана Абдулганиева.

Из неочевидных болезней терапевт назвала неалкогольный стеатогепатит – это поражение печени, когда часть ее клеток замещается на жировые капли. Оно развивается, как правило, из-за избытка массы тела.

Диана Абдулганиева напомнила о болезнях-спутниках, которые нередко сопровождают проблемы с сердцем и сосудами Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Из-за неалкогольного стеатогепатита скорость прогрессирования атеросклероза и управляемость атеросклероза затрудняется, потому что мы знаем, что печень принимает активное участие в выработке и метаболизме холестерина. Заболевания печени не болят, это лабораторный феномен. Проблемы с этим органом может заметить только врач», – отметила доктор.

Еще один важный фактор, который влияет на развитие болезней системы кровообращения, – это курение. По словам Дианы Абдулганиевой, каждый восьмой-десятый пациент с болезнями сердца и сосудов имеет поражение легких. При этом мода на электронные сигареты и кальян ничуть не улучшает статистику. Из-за электронок люди все также страдают болезнями легких, в том числе хронической обструктивной болезнью легких.

Главный кардиолог Минздрава Татарстана Зульфия Ким добавила, что особенно прислушиваться к сердцу должны люди, которые имеют проблемы с почками. А также те, у кого есть ревматологические диагнозы. Они могут давать нагрузку на сердечно-сосудистую систему – и само заболевание, и препараты, которые принимают такие пациенты.

И, конечно, еще одна группа незащищенных пациентов – это люди с онкологическими заболеваниями. Медики напомнили, что во время диспансеризации проводится обширный онкоскрининг, который поможет на ранних стадиях обнаружить рак.

Зульфия Ким отметила, что особенно прислушиваться к сердцу должны люди, которые имеют проблемы с почками, а также те, у кого есть ревматологические диагнозы Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Совет №5: «Если болезнь уже есть, надо регулярно проверять здоровье»

Диана Абдулганиева подчеркнула, что если какие-то проблемы с сердцем и сосудами уже есть – гипертония, ишемическая болезнь сердца, уже был инсульт или инфаркт, то необходимо наблюдаться в свой поликлинике у врачей.

«Это вторичная профилактика последующих угрожающих жизни событий. Диспансерное наблюдение в поликлинике проводится и терапевтами, и кардиологами. Наблюдение в поликлинике – это активное лечение человека, у которого есть заболевание», – отметила главный терапевт республики.

Людям, которые уже болеют, будут корректировать терапию – изменять дозы и виды лекарств, будут проводить необходимые исследования, чтобы оценивать текущее состояние. В свою очередь пациенты должны будут изменить свой образ жизни и следовать всем рекомендациям, тогда осложнений удастся избежать.