Источник: Знарок перевел Хованова и еще четырех игроков «Ак Барса» в фарм-клуб

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок принял решение перевести пять игроков «Ак Барса» в фарм-клуб «Барс», выступающий в ВХЛ.

По данным телеграм-канала «АренаБреда», в список попали форварды Кателевский, Бровкин и Хованов. А также защитники Лучевников и Любчич.

Напомним, что с 26 по 29 августа в Казани пройдет предсезонный турнир, в котором примут участие казанский «Ак Барс», уфимский «Салават Юлаев», ярославский «Локомотив» и нижнекамский «Нефтехимик».

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала материал о проблемах «Ак Барса» по итогам товарищеских матчей в Москве и Балашихе.