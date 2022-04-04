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Спорт
4 апреля 2022  18:19
Cергей Гаврилов

Источник: Олег Знарок не ведет переговоров с «Ак Барсом»

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По данным издания «Спорт-Экспресс», бывший тренер СКА и сборной России Олег Знарок на данный момент не ведет переговоров ни с омским «Авангардом», ни с казанским «Ак Барсом».

Ранее сообщалось об интересе этих клубов к тренеру, приведшему сборную России к победе на Олимпиаде-2018.Также Знарок трижды выигрывал Кубок Гагарина: с московским «Динамо» (2012, 2013) и СКА (2017).

Напомним, что в этом сезоне «Авангард» тренировал Боб Хартли, «Ак Барс» — Дмитрий Квартальнов. И в первом раунде Кубка Гагарина «Авангард» со счетом 4-2 в серии обыграл «Ак Барс».

#Ак барс #олег знарок
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