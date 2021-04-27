Источник: Защитником «Ак Барса» интересуется клуб НХЛ

По информации «Чемпионата», клуб НХЛ «Чикаго Блэкс Хоукс» интересуется защитником казанского «Ак Барса» Никитой Лямкиным.

Действующий контракт Лямкина с «Ак Барсом» заканчивается 30 апреля 2021 года. Это означает, что Никита может перейти в «Чикаго» на правах свободного агента.

Лямкин перешел в «Ак Барс» в 2017 году из новокузнецкого «Металлурга» и помог команде завоевать Кубок Гагарина-2018.

В минувшем сезоне 25-летний хоккеист набрал 10 (1+9) очков в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности +14. В плей-офф у Лямкина 2 (0+2) очка в 13-ти встречах и +4 показатель полезности. В данный момент в составе сборной России Лямкин готовится к чемпионату мира в Латвии.