news_header_top_970_100
Казань одной из первых в России сможет отказаться от использования иловых полей
Казань одной из первых в России сможет отказаться от использования иловых полей
Федор Бондарчук и Сергей Безруков примерили на себя образы Али-Батыра и Шурале
Федор Бондарчук и Сергей Безруков примерили на себя образы Али-Батыра и Шурале
Организаторы Казанского марафона хотят за пять лет увеличить число марафонцев в пять раз
Ру Тат
news_header_bot_970_100
27 апреля 2021  16:45
Сергей Гаврилов

Источник: Защитником «Ак Барса» интересуется клуб НХЛ

news_top_970_100

По информации «Чемпионата», клуб НХЛ «Чикаго Блэкс Хоукс» интересуется защитником казанского «Ак Барса» Никитой Лямкиным.

Действующий контракт Лямкина с «Ак Барсом» заканчивается 30 апреля 2021 года. Это означает, что Никита может перейти в «Чикаго» на правах свободного агента.

Лямкин перешел в «Ак Барс» в 2017 году из новокузнецкого «Металлурга» и помог команде завоевать Кубок Гагарина-2018.

В минувшем сезоне 25-летний хоккеист набрал 10 (1+9) очков в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности +14. В плей-офф у Лямкина 2 (0+2) очка в 13-ти встречах и +4 показатель полезности. В данный момент в составе сборной России Лямкин готовится к чемпионату мира в Латвии.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное