Источник: Защитник УНИКСа Холланд перейдет в турецкий клуб

Атакующий защитник Джон Холланд, покинувший на днях казанский УНИКС, подпишет соглашение с турецким «Бурсаспором», сообщает инсайдер Кристос Харпилис.

В начале февраля Холланд вернулся в УНИКС, который он покинул в августе прошлого года и был заявлен для участия в Евролиге, но ни одного матча за казанцев не сыграл. Евролига приостановила участие российских команд в своем турнире. Соглашение было рассчитано до конца сезона-2021/22.

Холланд выступал за УНИКС в прошлом сезоне. Он помог казанцам выйти в финал Еврокубка, набирая в турнире 10,3 очка, 2,3 подбора и 1,7 передачи.

Добавим, что УНИКС помимо Холланда покинули американцы Джон Браун, Лоренцо Браун, Джаррелл Брэнтли, Айзея Кэнаан, итальянец Марко Списсу. Продолжают выступать за казанцев американец О Джей Мэйо, нигериец Тони Джекири и хорват Марио Хезонья. Без изменений тренерский штаб УНИКСа в составе главного тренера хорвата Велимира Перасовича, его помощников хорвата Милана Каракаша, серба Джордже Варагича, словенца Юре Дракслара, грека Костаса Каймакоглу, россиянина Артура Бигеева, спортивного директора Клаудио Колдабеллы.

Сегодня в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ, где казанцы лидируют, УНИКС примет белорусский «Цмоки-Минск».