Источник: Защитник СКА Хафизуллин может перейти в «Ак Барс»

32-летний защитник питерского СКА Динар Хафизуллин может перейти в казанский «Ак Барс». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Хафизуллин является воспитанником казанского хоккея, но имя и место в сборной России (бронзовый призер чемпионата мира 2019) он заработал после перехода в 2014 году в СКА, где в 2015 и 2017 годах стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне в 41 матче за питерцев Динар набрал 6 очков (1+5). Однако в нынешнее межсезонье Хафизуллин потерял место в основном составе СКА.

За «Ак Барс» Динар (рост 180 см, вес 85 кг) провел всего четыре матча в сезоне-2006/2007 и в 2011 году. Кроме того защитник поиграл за подмосковный «Витязь» и альметьевский «Нефтяник».

Примечательно, что сегодня генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что до начала сезона казанцы намерены приобрести одного защитника.