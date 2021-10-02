news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
2 октября 2021  16:45
Cергей Гаврилов

Источник: Защитник «Рубина» из-за травмы пропустит матчи сборной

news_top_970_100

Защитник казанского «Рубина» Илья Самошников не сможет помочь сборной России в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022 из-за травмы голеностопа, сообщает Спорт-Экспресс».

23-летний россиянин получил повреждение в сегодняшнем чемпионата РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:1). На 23-й минуте встречи защитник гостей Алексей Козлов наступил Самошникову на голеностоп. Илья сначала попросил замену, но затем вышел на пять минут и все-таки покинул поле.

Сборной России предстоит встретиться со Словакией (8 октября в Казани) и Словенией (11 октября в гостях) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

Российская команда занимает второе место в группе H с 13 очками в 6 матчах, уступая лидирующей Хорватии по разности забитых и пропущенных мячей.

#рубин #сборная россии по футболу
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное