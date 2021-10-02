Источник: Защитник «Рубина» из-за травмы пропустит матчи сборной

Защитник казанского «Рубина» Илья Самошников не сможет помочь сборной России в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022 из-за травмы голеностопа, сообщает Спорт-Экспресс».

23-летний россиянин получил повреждение в сегодняшнем чемпионата РПЛ против «Нижнего Новгорода» (0:1). На 23-й минуте встречи защитник гостей Алексей Козлов наступил Самошникову на голеностоп. Илья сначала попросил замену, но затем вышел на пять минут и все-таки покинул поле.

Сборной России предстоит встретиться со Словакией (8 октября в Казани) и Словенией (11 октября в гостях) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

Российская команда занимает второе место в группе H с 13 очками в 6 матчах, уступая лидирующей Хорватии по разности забитых и пропущенных мячей.