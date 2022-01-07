Источник: Защитник «Ак Барса» сыграет на Олимпиаде за США

Инсайдер Фрэнк Серавалли опубликовал в своем Twitter список хоккеистов, которые должны сыграть за сборную США на Олимпиаде в Пекине. Есть в этом списке и защитник казанского «Ак Барса» Стивен Кэмпфер.

Кэмпфер по праву считается одним из лучших приобретений «Ак Барса» в межсезонье. Именно его признали лучшим защитником лиги КХЛ по итогам декабря 2021 года. Американский защитник стал самым бросающим в команде. В 45 матчах на его счету 29 результативных баллов: 11 голов + 18 передач.

7 января во Владивостоке «Ак Барс» сыграет с «Адмиралом». После 46 матчей в активе казанцев 64 очка, третье место в турнирной таблице Восточной конференции.