Источник: бывший защитник «Ак Барса» Валиев продолжит карьеру в минском «Динамо»

По данным издания «Спорт-Экспресс», 26-летний защитник Ринат Валиев продлит контракт с минским «Динамо». Он перешел по ходу сезона из казанского «Ак Барса», воспитанником которого является, но не сыграл за минчан ни одного матча в плей-офф.

В регулярке на счету Рината 2 матча. Минское «Динамо» в плей-офф КХЛ уступило в первом раунде СКА со счетом в серии 0-4.

Вернувшись из-за океана, где Валиев провел 12 матчей в НХЛ за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Монреаль Канадиенс», уроженец Нижнекамска не смог застолбить себе место в основном составе «Ак Барса», поэтому и оказался в Минске.