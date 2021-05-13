Источник: Защитник «Ак Барса» может перейти в «Трактор»

Защитник Альберт Яруллин, у которого закончился контракт с казанским «Ак Барсом», близок к переходу в челябинский «Трактор», сообщает «Спорт-Экспресс».

Предложение челябинцев, утверждает источник, выгоднее по денежным условиям и рассчитано на более длительный срок, чем у казанского клуба.

И главное, о чем не пишут москвичи, недавно в «Трактор» перешел голкипер Эмиль Гарипов, который, как и Яруллин, является воспитанником «Ак Барса» и лучшим другом Альберта. Гарипов и Яруллин вместе совершали хадж в Мекку.