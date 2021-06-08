Источник: Зарипов подпишет новый контракт с «Ак Барсом» после встречи с Магановым

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов подпишет новый контракт с казанской командой после встречи с президентом клуба Наилем Магановым. Соглашение будет рассчитано на один сезон, сообщает «Чемпионат».

По сведениям издания, встреча Зарипова и Маганова состоится уже в ближайшее время. На ней стороны договорятся об окончательных условиях нового контракта.

Зарипов сыграл 35 матчей в регулярном чемпионате КХЛ прошедшего сезона, набрав 23 (7+16) очка при показателе полезности «+12». Также на счету 40-летнего хоккеиста пять матчей в плей-офф без результативных очков.

Данис Зарипов — единственный обладатель пяти Кубков Гагарина.