Источник: Хезоньей интересуется «Партизан»

Хорватский форвард казанского УНИКСа Марио Хезонья близок к переходу в «Партизан». Об этом пишет журналист итальянского издания Sportando Алессандро Магги.

В нынешнем сезоне игрок провел 28 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 18,5 очка, 7,5 подбора, 3,3 передачи и 2,0 перехвата.

Ранее испанские СМИ писали, что MVP регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ нынешнего сезона Хезонья договорился о двухлетнем контракте с мадридским «Реалом». Сам Марио опроверг эту информацию.

Президент УНИКСа Евгений Богачев на днях сказал корреспонденту «Татар-информа», что после продления контракта с хорватским наставником команды Велимиром Перасовичем, из-за которого Хезонья и перешел в прошлом году в казанский клуб, о чем говорил в интервью агентству, УНИКС надеется уговорить игрока остаться в команде.

До УНИКСа Хезонья пять лет выступал в НБА (2015–2020) и провел один сезон в греческом «Панатинаикосе» и испанской «Барселоне».