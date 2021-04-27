Источник: Хавбек «Рубина» близок к переходу в «Ювентус»

Грузинский полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия близок переходу в «Ювентус», сообщает Sempre Milan со ссылкой на Il Messaggero.

Туринский клуб опережает «Баварию» и «Милан» в борьбе за 20-летнего флангового полузащитника, пишут итальянцы.

Спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи согласовал переход грузина за сумму примерно в 20 миллионов евро. По оценкам авторитетного портала transfermarkt.de трансфер Кварацхелии оценивается в 15 млн евро. Согласно договоренности, трансфер состоится, если по итогам текущего сезона «Ювентус» завоюет место в зоне Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел в чемпионате России 23 матча, в которых забил четыре гола и сделал пять голевых передач. 18 апреля 20-летний грузинский футболист получил повреждение ноги на 31-й минуте матча 26-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0). Контракт Кварацхелии с «Рубином» действует до 30 июня 2024 года. По мнению «Рубина» Кварацхелия может пропустить из-за травмы конец сезона — казанцам осталось провести три матча в мае. Также на счету Хвичи три гола в восьми играх за национальную сборную Грузии. Состав «Рубина» Кварацхелия пополнил летом 2019 года, перейдя из «Рустави» на правах свободного агента по итогам окончании его аренды в московском «Локомотиве».

Ранее в СМИ также появлялась информация о наличии наблюдения за игроком со стороны итальянских «Милана», «Наполи» и немецкой «Боруссии» (Дортмунд).