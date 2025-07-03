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На главную ТИ-Спорт 3 июля 2025 12:18

Источник: Хабиб должен ФНС 1,8 млн рублей

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Источник: Хабиб должен ФНС 1,8 млн рублей
Фото: ufc.ru

Экс-чемпион UFC, ныне член Зала славы Хабиб Нурмагомедов задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) 1,8 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

В августе 2024 года боец выплатил долг ФНС в размере 302 млн рублей. Сообщалось, что его счета в связи с налоговой задолженностью были заморожены.

Напомним, Нурмагомедов завершил карьеру в 2020-м году. Его последним оппонентом стал Джастин Гейджи, которого россиянин победил удушающим приемом во втором раунде. Тем самым Хабиб защитил свой пояс в третий раз.

#хабиб нурмагомедов #спорт #MMA
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