Источник: вратарь «Рубина» Медведев перешёл в «Ростов»

Голкипер «Рубина» Никита Медведев расторг контракт с казанским клубом и перешел в «Ростов». Об этом в своем телеграм-канале сообщает журналист «Матч ТВ» Сергей Ильев.

По информации источника, контракт 27-летнего голкипера с «Рубином» был расторгнут по согласию сторон.

Футболист перешел в «Рубин» в августе 2020 года из московского «Локомотива». В минувшем сезоне вратарь провел единственный матч за команду Леонида Слуцкого в последнем туре чемпионата против «Уфы» (1:2).

Напомним, в минувшем сезоне Российской Премьер-лиги казанцы заняли 15-е место и впервые в истории казанского футбола вылетели в Футбольную национальную лигу.

По данным авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость Медведева на сегодня составляет 300 тыс. евро.