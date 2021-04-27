Источник: Воспитанник «Ак Барса» может перейти в ЦСКА

Столичный ЦСКА рассматривает возможность приглашения нападающего казанского «Ак Барса» Александра Бурмистрова с целью усиления состава на следующий сезон. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает Sport24.

У 29-летнего Бурмистрова 30 апреля заканчивается срок контракта с родным клубом, после чего он станет свободным агентом в КХЛ.

В сезоне-2020/21 нападающий набрал 17 (6+11) очков в 44 матчах регулярного чемпионата и 2 (0+2) балла в 12 играх в рамках плей-офф.

На итоговой пресс-конференции генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов сказал, что клуб намерен сохранить своего воспитанника Бурмистрова в составе. В КХЛ помимо «Ак Барса» Бурмистров играл в уфимском «Салавате Юлаеве». Помимо этого, не один сезон казанский форвард провел за океаном в НХЛ.