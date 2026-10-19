Источник: Вопрос о назначении Ахметзянова в «Рубин» был решен две недели назад

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Вопрос с назначением Ильдара Ахметзянова на пост главного тренера «Рубина» был решён ещё две недели назад. В ближайшее время казанский клуб намерен активировать предусмотренную контрактом специалиста опцию выкупа у «Оренбурга». Об этом сообщает издание Sport24.

Также сообщается, что Владимир Федотов является главным претендентом на должность главного тренера «Оренбурга» после ухода Ильдара Ахметзянова в «Рубин». С 60-летним специалистом обсуждается контракт до лета 2029 года.

Напомним, накануне «Рубин» уступил московскому «Спартаку» со счетом 0:4. Это второе поражение подряд, в котором казанцы уступили, пропустив четыре мяча. До того «Рубин» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:4 в Кубке России на своем поле.

Федотов ранее уже работал в «Оренбурге» — ассистентом с 2015 по 2017 год и главным тренером с 2017 по 2019-й. Затем он возглавлял «Сочи», с которым выиграл серебро РПЛ, и ЦСКА. Последним местом работы специалиста был московский ЦСКА, который он покинул в 2025 году.