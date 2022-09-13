Источник: власти Башкирии пытаются отсудить у «Уфы» 105 млн, в деле обвиняют Газизова

Правительство республики Башкортостан обвиняет генерального директора футбольного клуба «Уфа» Шамиля Газизова в хищении 105 миллионов рублей и планирует отсудить эти деньги у клуба. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайдер».

По информации источника, соответствующие выплаты были направлены в прошлом году из бюджета региона на покрытие расходов «Уфы» по зарплатам игроков, налогам, а также перелетам на гостевые матчи.

«Финансы испарились, а в правительстве республики уверены, что гендиректор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов положил бюджетные дотации в свой карман», – пишет «Инсайдер».

Стоит отметить, что на сайте Арбитражного суда Республики Башкортостан уже появилась информация о том, что АО «Региональный фонд» подало в суд на «Уфу» с целью взыскания 105 миллионов 609 тысяч рублей. Сообщается, что первое заседание суда назначено на 14 ноября.

Напомним, в нынешнем сезоне «Уфа» выступает в Первой лиге. Ранее Газизов неоднократно сообщал о проблемах с финансированием у клуба.