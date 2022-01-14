Источник: Виталий Лисакович перейдет в «Рубин» из «Локомотива» за 1 млн евро

Нападающий московского «Локомотива» Виталий Лисакович в зимнее трансферное окно станет игроком «Рубина». Казанцы заплатят за переход 1 млн евро. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на бывшего PR-менеджера железнодорожников Кирилла Брейдо.

При этом согласована не только компенсация между клубами, но и личный контракт нападающего. О сделке должны объявить в ближайшие дни.

Лисакович стал игроком «Локомотива» летом 2020 года, перейдя из солигорского «Шахтёра» за 1,5 млн евро. В нынешнем сезоне футболист в 21 матче во всех турнирах забил два гола и отдал две голевые передачи. Контракт Лисаковича истекает в 2024 году.