СМИ: Виктор Козлов стал новым наставником «Салавата Юлаева»

Виктор Козлов назначен главным тренером «Салавата Юлаева». Об этом со сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Николай Цулыгин, два года назад бывший главным тренером уфимцев, останется работать в роли ассистента. Последние два сезона «Салават Юлаев» возглавлял финский специалист Томи Лямся.

Козлов входит в тренерский штаб «Салавата» с 2020 года. Ранее он работал тренером в магнитогорском «Металлурге» с 2015 по 2020 год, а в сезоне-2017/18, после увольнения Ильи Воробьева, был главным тренером клуба. В 2016 году вместе с «Магниткой» он стал обладателем Кубка Гагарина.

Козлов также выигрывал этот трофей в качестве игрока в 2011 году, выступая за «Салават».