Источник: в следующем сезоне ФНЛ могут сыграть три футбольных клуба из Татарстана

В следующем сезоне Футбольной национальной лиги могут выступить сразу три татарстанских клуба. Об этом в своем телеграм-канале сообщает журналист «Матч ТВ» Сергей Ильев.

По информации источника, челнинский КАМАЗ получил лицензию РФС-2, а также предоставил финансовые гарантии для выступления в следующем сезоне ФНЛ. Сообщается, что клуб из Набережных Челнов должен заменить в чемпионате, прекращающий свое существование «Спартак-2».

Напомним, в следующем сезоне ФНЛ также выступит нижнекамский «Нефтехимик». Судьба казанского «Рубина» станет известна завтра, 24 мая, по итогам заседания Исполкома РФС.

Ранее генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что главный тренер Леонид Слуцкий продолжит работать в казанском клубе в следующем сезоне, даже в случае официального вылета команды в ФНЛ.