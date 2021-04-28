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Ру Тат
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28 апреля 2021  15:02
Сергей Гаврилов

Источник: В «Ак Барс» может перейти форвард «Монреаля»

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Нападающий клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Джордан Уил продолжит карьеру в России, сообщает источник ИА «Татар-информ».
По его информации, 29-летний канадский форвард перейдет в «Ак Барс». Сезон-2020/2021 Уил проводит в фарм-клубе «Монреаля», «Лаваль Рокет». На его счету 22 (6+16) очка в 27 матчах. Форвард провел 218 матчей в НХЛ, набрав 69 (32+37) очков.
Двухлетний контракт Уила с «Монреалем» на 2,8 млн долларов, подписанный 29 апреля 2019 года, заканчивается завтра.

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