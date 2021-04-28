Нападающий клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Джордан Уил продолжит карьеру в России, сообщает источник ИА «Татар-информ».
По его информации, 29-летний канадский форвард перейдет в «Ак Барс». Сезон-2020/2021 Уил проводит в фарм-клубе «Монреаля», «Лаваль Рокет». На его счету 22 (6+16) очка в 27 матчах. Форвард провел 218 матчей в НХЛ, набрав 69 (32+37) очков.
Двухлетний контракт Уила с «Монреалем» на 2,8 млн долларов, подписанный 29 апреля 2019 года, заканчивается завтра.
news_header_bot_970_100
Рубрики
- Наука
- Общество
- Политика
- Культура
- В мире
- Транспорт
- Религия
- Экономика
- Спорт
- Происшествия
- Сельское хозяйство
- Здоровье
- Технологии
- Экология
- Шоу-бизнес
- Официальная хроника
© 2021 Филиал АО «Татмедиа»
ИА «Татар-информ»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Источник: В «Ак Барс» может перейти форвард «Монреаля»
news_top_970_100
Нападающий клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» Джордан Уил продолжит карьеру в России, сообщает источник ИА «Татар-информ».
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
Главное