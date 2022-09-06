Источник: «Урал» подпишет контракт с экс-защитником «Рубина» Бегичем

Бывший защитник «Рубина» Сильвие Бегич подпишет контракт с «Уралом». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, помимо хорватского футболиста клуб из Екатеринбурга пополнит также защитник Егором Филипенко.

Напомним, Бегич весной покинул «Рубин», приостановив контракт с клубом. Хорват стал одним из первых футболистов казанцев, который покинул клуб после нового правила ФИФА о том, что иностранные футболисты могут приостановить контракты с российскими командами.

Сильвие Бегич перешел в казанский клуб в 2019 году и с того момента провел за команду всего 32 матча.

Ранее сообщалось о том, что в случае ухода Бегича в другой клуб, «Рубин» подпишет контракт с защитником «Торпедо» Иваном Темниковым.