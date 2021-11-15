Источник: УНИКС хочет подписать латвийского форварда

Бывший форвард подмосковных «Химок» 29-ти летний Янис Тимма (рост 203 сантиметра, вес 103 кг) близок к подписанию краткосрочного контракта с казанскимУНИКСом, сообщает BasketNews.

УНИКС может стать третьей российской командой в карьере латвийского форварда. Ранее он выступал за петербургский «Зенит» (2015 — 2017) и подмосковные «Химки» (2019 — 21). На родине в Латвии он защищал цвета АСК (Рига), «Лиепае», «Вентспилса» и ВЭФа (Рига). В прошлом сезоне Тимма набирал за «Химки» 7,2 очка и 2,8 подбора в среднем за матч в Евролиге.

Также на счету Тиммы выступления за испанскую «Басконию» и греческий «Олимпиакос». В 2021 году он участвовал в Летней лиге НБА, где набирал в среднем 7,0 очка и 3,4 подбора за «Орландо». В 2013 года на драфте НБА во втором раунде под общим 60-м номером его выбрал «Мемфис Гризлис».

Если информация о контактах УНИКСа с Тиммой реальна, то казанский клуб явно желает усилиться, поскольку выступления на два фронта — Единая лиги ВТБ и Евролига требуют очень длинную скамейку.