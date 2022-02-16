Источник: УНИКС хочет подписать американского форварда

УНИКС хочет подписать американского форварда с опытом игры в НБА Виктора Лоу, сообщает Sportando.

26-летний американский форвард сейчас играет в Австралии за «Перт Уайлдкэтс», его средняя статистика — 20,1 очка, 7,8 подбора и 1,7 ассиста за матч. В сезоне-2019/20 Лоу провел 8 матчей за «Орландо», набирая в среднем 1,9 очка и 1,4 подбора.

В данный момент в составе УНИКСа значатся шестеро американских игроков: Джон Браун, Лоренцо Браун, Айзейя Кэнаан, Джаррелл Брэнтли, О Джей Мэйо, Джон Холланд, итальянец Марко Списсу, хорват Марио Хезонья. Холланд заявлен только на Евролигу.

Если Лоу попадет в УНИКС то, скорее всего, это будет усиление именно для Евролиги, где нет лимита на легионеров. И где УНИКС стабильно держится в зоне плей-офф. Седьмое место — 13 побед при 11 поражениях. 22 февраля в Монако казанцы сыграют с одноименной командой.

А завтра в Единой лиге ВТБ УНИКС в Казахстане встретится с «Астаной». В этом турнире казанцы уверенно лидируют с 12 победами и 2 поражениями.