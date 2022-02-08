Источник: УНИКС хочет переподписать Хезонью

Казанский УНИКС намерен подписать долгосрочный контракт с хорватским форвардом Марио Хезоньей, сообщает инсайдер Маттео Андреани.

По условиям контракта у казанского клуба есть опция продления соглашения еще на сезон. Но руководство клуба очень довольно игрой 26-летнего баскетболиста и готово подписать с ним долгосрочное соглашение.

Хезонья не раз признавался лучшим игроком тура, месяца в Евролиге и лиге ВТБ. Хорват по праву считается одним из самых ярких игроков Европы и точно лучшим новичком лиги ВТБ.

До перехода в УНИКС хорватский баскетболист выступал в греческом «Панатинаикосе», клубах НБА «Портленде», «Никс», «Орландо», испанской «Барселоне».

Хезонья перешел в казанский клуб в июле 2021 года. Контракт с баскетболистом был подписан по системе «1+1». На Марио претендовало немало солидных клубов, но он выбрал УНИКСа из-за главного тренера казанцев соотечественника Велимира Перасовича, с которым давно знаком. И если не заключить новый, долгосрочный контракт с Хезоньей, то его могут выкупить европейские гранды. К слову, Марио вчера забил ЦСКА 31 очков в матче лиги ВТБ в Москве с ЦСКА, УНИКС выиграл в третьем овертайме (105:103) и продолжает лидировать в турнире.