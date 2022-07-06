Источник: УНИКС предложил контракт центровому «Маккаби»

Казанский УНИКС предложил контракт американскому центровому Джалену Рейнольдсу. Об этом заявил инсайдер Sportando Алессандро Магги.

В Казани, по словам источника, 29-летний баскетболист может заработать 1,1 млн евро за сезон. Однако итальянский «Виртус» остается наиболее вероятным кандидатом на подписание американца.

Ранее сообщалось, что клуб из Болоньи согласовал условия контракта с Рейнолдсом и в ближайшее время должен объявить о сделке официально.

Бывший центровой «Зенита» провел минувший сезон в тель-авивском «Маккаби», набирая в среднем 8,5 очка и 4,5 подбора в матчах Евролиги.

Ранее УНИКС покинули центровые Артем Клименко (перешел в петербургский «Зенит») и нигериец Тони Джекири (перешел в турецкий «Фенербахче»). Поэтому казанцам нужен новый игрок в этом амплуа.