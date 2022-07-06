news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
6 июля 2022  19:15
Cергей Гаврилов

Источник: УНИКС предложил контракт центровому «Маккаби»

news_top_970_100

Казанский УНИКС предложил контракт американскому центровому Джалену Рейнольдсу. Об этом заявил инсайдер Sportando Алессандро Магги.

В Казани, по словам источника, 29-летний баскетболист может заработать 1,1 млн евро за сезон. Однако итальянский «Виртус» остается наиболее вероятным кандидатом на подписание американца. 

Ранее сообщалось, что клуб из Болоньи согласовал условия контракта с Рейнолдсом и в ближайшее время должен объявить о сделке официально.

Бывший центровой «Зенита» провел минувший сезон в тель-авивском «Маккаби», набирая в среднем 8,5 очка и 4,5 подбора в матчах Евролиги.

Ранее УНИКС покинули центровые Артем Клименко (перешел в петербургский «Зенит») и нигериец Тони Джекири (перешел в турецкий «Фенербахче»). Поэтому казанцам нужен новый игрок в этом амплуа.

#БК Уникс
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100