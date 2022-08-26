Источник: УНИКС интересуется защитником Брауном

УНИКС интересуется американским форвардом Энтони Брауном. Об этом сообщил инсайдер Sportando Эмилиано Карча.

По данным инсайдера, казанский клуб подпишет 29-летнего игрока в ближайшее время. Прошлый сезон американец начинал в турецком «Бурсаспоре», а заканчивал в израильском «Маккаби» (Ришон-ле-Цион). В 15 матчах чемпионата Израиля Браун набирал в среднем 15,3 очка, 5,7 подбора и 2,6 передачи.

Кроме того, на счету Брауна 41 матч в НБА за «Лос-Анджелос Лейкерс», «Новый Орлеан», «Орландо Мэджикс» и «Миннесоту». В прошлом сезоне в УНИКСе играли американцы Джон Браун и Лоренцо Браун.