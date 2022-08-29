Источник: «Уфа» из-за финансовых проблем может сняться с розыгрыша Первой лиги

«Уфа» может сняться с розыгрыша Первой Лиги из‑за серьезных финансовых проблем. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, к данному моменту основной спонсор команды в лице республики Башкортостан не дал гарантий финансирования клуба.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов уже подтвердил наличие проблем с деньгами, заявив, что клуб занимал средства у волейбольного «Урала» из Уфы.

В минувшем сезоне «Уфа» выступала в Российской Премьер-Лиге, но потеряла прописку в элитном дивизионе, уступив «Оренбургу» в стыковых матчах.

Ранее уфимцы разгромно уступили ярославскому «Шиннику» (0:3) и после семи туров с 8 очками занимают 12‑е место в таблице.