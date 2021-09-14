Источник: У защитника «Рубина» Ильи Самошникова нет перелома

Агент защитника казанского «Рубина» Ильи Самошникова Евгений Моисеев рассказал о травме подопечного, которую он получил во вчерашнем матче с «Уралом» (4:0).

«Илья чувствует себя не совсем хорошо. Сегодня будем делать МРТ, и после этого будет какая-то ясность. Травма связана с голеностопом — подозрение на растяжение связок. Вчера сделали снимок — перелома нет. С рукой, на которую наступили в матче, все в порядке. Сейчас вопрос именно по связкам», — пояснил Моисеев Sport24.

Илья Самошников вчера был заменен на 79-й минуте и покинул Центральный стадион Казани на карете скорой помощи.