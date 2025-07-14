Источник: тренер «Локомотива» стал жертвой мошенников, переведя им 11,7 млн рублей

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Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов стал жертвой мошенников, добровольно переведя им 11,7 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.

«Зауру Залимовичу начали названивать с 20 июня. Аферисты звонили тренеру на телефон, писали в Telegram, представляясь то сотрудниками Федерального казначейства, то силовиками. Хапова обманывали почти месяц и в конце концов убедили, что мошенники могут получить доступ к его банковским счетам, а значит, деньги нужно снять и положить куда-то в более безопасное место. Например, отдать курьеру. В июле тренер несколько раз встречался с курьерами и передавал им свои накопления. Одна из таких встреч, по данным источников, прошла у дома на Щукинской улице. Всего Хапов передал 11,7 млн рублей и лишь после догадался, что денег он больше не увидит.

Тренер вратарей московского "Локомотива" Заур Хапов стал жертвой мошенников, специалист добровольно передал злоумышленникам 11,7 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza. По данным источника, впервые аферисты связались с Хаповым 20 июня», – сообщает источник.

Напомним, в своей карьере Хапов выступал за такие клубы, как московский «Спартак» и «Локомотив». С «красно-белыми» он брал Кубок федерации футбола СССР в 1987-м году. В составе «железнодорожников» Заур Хапов стал обладателем Кубка России в 2001-м.

Хапов работает тренером вратарей «Локомотива» с 2022 года.