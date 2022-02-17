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Спорт
17 февраля 2022  17:54
Cергей Гаврилов

Источник: Тесленко обошелся «Рубину» в 20 млн рублей

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«Рубин» заплатит за трансфер защитника КАМАЗа (Набережные Челны) Егора Тесленко 20 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на портале transfermarkt.ru.

Игрок находился на просмотре в казанском клубе, а сегодня «Рубин» объявил о переходе 21-летнего футболиста. Казанцы заключили с Тесленко контракт на четыре года. 

Ранее игрок выступал за КАМАЗ, молодежную команду ЦСКА, «Кубань» и «Урожай». В сезоне-2021/2022 игрок провел 23 матча за КАМАЗ в ФНЛ и забил пять голов. Помимо «Рубина», им интересовались «Локомотив» и «Сочи».

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