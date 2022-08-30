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Ру Тат
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Спорт
30 августа 2022  16:39
Cергей Гаврилов

Источник: шведские хоккеисты, выступающие в КХЛ, не будут вызваны в сборную

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Руководство шведской ассоциации хоккея объявило, что в национальную сборную не будут вызываться игроки из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщают шведские СМИ.

«Правление Шведской хоккейной ассоциации приняло политическое решение в отношении шведских игроков КХЛ. Решение гласит, что эти игроки не имеют права попадать в сборную Швеции. Указ действует до дальнейшего уведомления». 

«Это решение посылает важный сигнал хоккейной Швеции и всему миру, потому что речь идет о наших фундаментальных ценностях. Ассоциация ранее заявляла, что решение будет принято задолго до начала сезона, и теперь оно принято», — заявил глава ассоциации Андерс Ларссон.

Стоит отметить, что ранее подобные решения приняли в Финляндии и Латвии.

Напомним, Международная федерация хоккея отстранила сборную России от всех крупных турниров. В составе казанского «Ак Барса» и нижнекамского «Нефтехимика» нет шведских легионеров.

#хоккей #кхл
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