Источник: Спортивный директор Константин Дзюба покинет «Рубин»
Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба, вероятно, покинет клуб по окончании трансферного окна. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник.
По информации издания, на ближайшем совете директоров будет рассмотрена ситуация с сорвавшимися трансферами, в частности — со срывом перехода Ивана Олейникова из «Крыльев Советов». В руководстве «Рубина» недовольны работой Дзюбы и считают трансферную кампанию клуба провальной.
Отмечается, что меры могут быть приняты и в отношении генерального директора Александра Айбатова, а также других сотрудников спортивного блока.