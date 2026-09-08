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На главную ТИ-Спорт 8 сентября 2026 14:59

Источник: Спортивный директор Константин Дзюба покинет «Рубин»

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Источник: Спортивный директор Константин Дзюба покинет «Рубин»
Фото: rubin-kazan.ru

Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба, вероятно, покинет клуб по окончании трансферного окна. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник.

По информации издания, на ближайшем совете директоров будет рассмотрена ситуация с сорвавшимися трансферами, в частности — со срывом перехода Ивана Олейникова из «Крыльев Советов». В руководстве «Рубина» недовольны работой Дзюбы и считают трансферную кампанию клуба провальной.

Отмечается, что меры могут быть приняты и в отношении генерального директора Александра Айбатова, а также других сотрудников спортивного блока.

#фк рубин
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