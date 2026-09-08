Источник: Спортивный директор Константин Дзюба покинет «Рубин»

Фото: rubin-kazan.ru

Спортивный директор «Рубина» Константин Дзюба, вероятно, покинет клуб по окончании трансферного окна. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник.

По информации издания, на ближайшем совете директоров будет рассмотрена ситуация с сорвавшимися трансферами, в частности — со срывом перехода Ивана Олейникова из «Крыльев Советов». В руководстве «Рубина» недовольны работой Дзюбы и считают трансферную кампанию клуба провальной.

Отмечается, что меры могут быть приняты и в отношении генерального директора Александра Айбатова, а также других сотрудников спортивного блока.