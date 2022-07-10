Источник: Списсу покинет УНИКС

Итальянский разыгрывающий Марко Списсу покинет УНИКС. Об этом информирует Telegram-канал «Свободный агент».

По сведениям источника, казанский клуб воспользовался опцией выхода из контракта 27-летнего игрока. О таком варианте развития событий редакции «Татар-информа» недавно рассказал президент УНИКСа Евгений Богачев.

Списсу перешел в УНИКС летом прошлого года, заключив соглашение на один год с опцией продления еще на один сезон. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Марко принял участие в 17 матчах, в которых в среднем набирал 6,5 очка, делал 2,5 передачи и 1,4 подбора. В 26 встречах Евролиги у него были следующие показатели: 5,1 очка, 2,6 передачи и 1,6 подбора в среднем за матч.

УНИКС по итогам минувшего сезона стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ. В полуфинале казанский клуб проиграл будущему победителю турнира «Зениту» (1–3 в серии), а в противостоянии с «Локомотивом-Кубанью» за третье место одержал победу с таким же счетом.

Из числа легионеров прошлогоднего сезона, помимо Списсу, пока официально не покинули УНИКС хорват Желько Шакич, американцы Уильям Мосли и Джером Джонсон. Их контракты с клубом закончились, и с ними УНИКС, по признанию Богачева, переговоров не ведет.