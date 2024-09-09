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Источник: Сообщения о готовившемся теракте в Ветеринарной академии – фейк
Как стало известно «Татар-информу», сообщения в мессенджерах о якобы готовившемся теракте в Казанской ветеринарной академии имени Н.Э. Баумана оказались фейком.
Выяснилось, что один из студентов поссорился со своей девушкой и пытался связаться с ее подругами. Те в свою очередь неправильно истолковали слова юноши и развели панику о готовящемся теракте.
На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Вместе с руководством вуза они связались с друзьями парочки. Молодые люди подтвердили, что информация о подготовке теракта – фейк, а их знакомый всего лишь тяжело переживает расставание и решил прогулять пары.
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