Источник: СКА не хочет продавать «Ак Барсу» Ивана Морозова

СКА отказался продавать Ивана Морозова в казанский «Ак Барс», так как помимо денежной компенсации хочет получить кого-то из молодых игроков, сообщает Telegram-канал «Хоккей без зрителей».

По данным источника, армейцы, продолжающие искать варианты с обменом 21-летнего нападающего, хотят, чтобы в возможную сделку с казанцами был включен кто-то из молодых хоккеистов.

В частности, интерес у СКА вызывает 21-летний нападающий Дмитрий Воронков, а также 20-летний форвард Илья Сафонов. Петербуржцы принимали активное участие в развитии Морозова, поэтому сейчас клуб не хочет отдавать хоккеиста только за денежную компенсацию.

Ранее сообщалось, что Морозов намерен отправиться в НХЛ в состав «Вегаса», который выбрал его на драфте 2018 года под общим 61-м номером.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 21-летний форвард провел 55 игр в регулярном чемпионате, набрав в них 31 (13+18) результативный балл при показателе полезности +15. В плей-офф Морозов сыграл 15 матчей, набрал семь (1+6) очков при общей полезности +5.

Также нападающий принял участие в чемпионате мира — 2021 в составе сборной России, проведя восемь матчей, забросив одну шайбу и отдав две голевые передачи.

Однако маловероятно, чтобы «Ак Барс» отдал СКА Воронкова и Сафонова, которые с прошлого сезона являются молодыми лидерами казанского клуба.