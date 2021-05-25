Источник: «Севилья» начала переговоры с «Рубином» по трансферу Хвичи Кварацхелии

Спортивный директор испанской клуба «Севилья» Рамон Мончи начал переговоры с казанским «Рубином» по переходу грузинского полузащитника Хвичи Кварахелии. Об этом сообщает испанское издание Fichajes.

По сведениям СМИ, «Севилья» планирует потратить на трансфер восходящей звезды сборной Грузии 15-20 млн евро. Сообщается, что скауты испанского клуба, которые внимательно отслеживают молодые футбольные таланты, наблюдали вживую за игрой Кварацхелии в конце марта этого года, когда сборная Испании и Грузии встречались между собой в матче квалификационного этапа к чемпионату мира по футболу 2022 года. Игра прошла в Тбилиси и завершилась победой гостей (1:2). В составе грузинской сборной забитым мячом отличился Кварацхелия.

Контракт грузинского полузащитника с «Рубином» действует до лета 2024 года, а его трансферсная стоимость, по данным Transfermarkt, за последнее время возросла до 15 млн евро.