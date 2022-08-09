Источник: сборные России и Узбекистана по футболу могут провести товарищеский матч

Футбольные ассоциации России и Узбекистана рассматривают вариант проведения товарищеского матча. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, товарищеский матч между национальными командами может состояться в ноябре. Однако, окончательного решения в пользу проведения игры против России Футбольная ассоциация Узбекистана до сих пор не приняла.

Напомним, 28 февраля этого года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Из-за этого команда под управлением Валерия Карпина не смогла принять участие в стыковом турнире за право выхода в финальную часть ЧМ-2022.

Свой последний матч сборная России по футболу провела 14 ноября против Хорватии (0:1) в заключительном туре квалификации к Чемпионату мира.