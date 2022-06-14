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Спорт
14 июня 2022  16:26

Источник: шахматист Карякин не будет подавать аппеляцию в CAS на свою дисквалификацию

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин не будет подавать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) на свою шестимесячную дисквалификацию. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, Карякин собирался добиться отмены дисквалификации, дабы выступить на турнире претендентов. Однако, соревнования в Мадриде стартуют уже 16 июня, потому российский гроссмейстер не станет оспаривать свою дисквалификацию в CAS.

Сообщается, что шахматист лишь дождётся окончания дисквалификации, которая истечет уже в сентябре 2022 года.

Напомним, 21 марта Карякин был отстранен решением комиссии Международной шахматной федерации (FIDE) на полгода из-за своего открытого письма на имя Владимира Путина, в котором поддержал спецоперацию на Украине.

#шахматы #CAS #fide
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