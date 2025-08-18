Источник: Самошников проходит медосмотр для «Спартака», сегодня игрок подпишет контракт

Фото: fclm.ru

Защитник «Локомотива» Илья Самошников проходит медосмотр для перехода в «Спартак». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Соглашение будет заключено уже сегодня. Контракт будет действовать до 2028 года с опцией продления еще на сезон. Зарплата составит 1,4 млн евро в год. Сумма трансфера составит 350 млн рублей и бонусы до 450 млн, сообщает источник.

Напомним, «Спартак» идет на 13-м месте в таблице РПЛ. «Локомотив» занимает первую строчку.

Самошников выступал за «Рубин» с 2020 по 2023 год.