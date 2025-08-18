news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 18 августа 2025 12:12

Источник: Самошников проходит медосмотр для «Спартака», сегодня игрок подпишет контракт

Читайте нас в
Телеграм
Источник: Самошников проходит медосмотр для «Спартака», сегодня игрок подпишет контракт
Фото: fclm.ru

Защитник «Локомотива» Илья Самошников проходит медосмотр для перехода в «Спартак». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Соглашение будет заключено уже сегодня. Контракт будет действовать до 2028 года с опцией продления еще на сезон. Зарплата составит 1,4 млн евро в год. Сумма трансфера составит 350 млн рублей и бонусы до 450 млн, сообщает источник.

Напомним, «Спартак» идет на 13-м месте в таблице РПЛ. «Локомотив» занимает первую строчку.

Самошников выступал за «Рубин» с 2020 по 2023 год.

#Илья Самошников #спорт #футбол #премьер-лига
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в ближайшие сутки в Татарстане

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в ближайшие сутки в Татарстане

17 августа 2025
В Казани стартовали гонки на китайских лодках «Дракон»

В Казани стартовали гонки на китайских лодках «Дракон»

17 августа 2025