Источник: Сафонов продолжит карьеру в «Ак Барсе»

Фото: ak-bars.ru

Нападающий Илья Сафонов продолжит карьеру в «Ак Барсе». Как сообщает «Спорт-Экспресс», 25-летний россиянин в ближайшее время расторгнет контракт с «Абботсфордом» из АХЛ и подпишет соглашение с казанским клубом.

В текущем сезоне Сафонов так и не смог забросить первую шайбу в Северной Америке. За 11 игр в АХЛ на его счету значится 4 результативные передачи.

Ранее в КХЛ Сафонов выступал за «Ак Барс», в составе которого в регулярном чемпионате набрал 33 очка (16+17) в 68 матчах, а в плей-офф добавил 9 (2+7) баллов в 20 играх.