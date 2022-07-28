Источник: «Рубин» хочет подписать черногорского форварда Крстовича

Казанский «Рубин» сделал предложение словацкому клубу ДАК о покупке нападающего сборной Черногории Николы Крстовича, сообщает «Спорт-Экспресс».

Сообщается, что за 22-летнего футболиста казанцы готовы заплатить около 2 млн евро. В прошлом сезоне за ДАК («Дунайска стреда») Крстович забил 10 голов в 33 матчах. В этом сезоне нападающий забил 6 голов в 5 матчах чемпионата и квалификации Лиги конференций.

В июне Крстович дебютировал за сборную Черногории — в матче Лиги наций против Боснии. Всего у нападающего 3 матча за сборную и 1 ассист.

Уроженец городка Голубовац в прошлом году был продан из сербской «Црвены звезды» в ДАК за 500 тыс. евро.

По данным портала Transfermarkt.com рыночная стоимость черногорского нападающего на данный момент составляет 550 тыс.евро.